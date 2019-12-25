Климов: законодатели внесут поправки в законы после поддержки законопроекта об иноагентах

Сенатор рассказал о поддержке инициативы в Госдуме.

Российский сенатор Андрей Климов рассказал о том, что отечественные законодатели внесут поправки в документы после поддержки предложения, касающегося иноагентов. Информацией политик поделился с коллегами в рамках проведения круглого стола, посвященного вопросу независимости РФ как основы социально-экономического развития страны.

После принятия концепции указанного законопроекта необходимо подготовить проект изменений в целый ряд соответствующих законов РФ. Эта работа практически завершена. Андрей Климов, сенатор РФ

Парламентарий заметил, что российский законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" принят Госдумой в первом чтении 7 июня. Его поддержали 346 депутатов.

В Совете Федерации предложат меры по противодействию "пятой колонне".

Фото и видео: Совет Федерации

