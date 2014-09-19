В Совете Федерации призвали вести диалог в Евросоюзе с теми, кто еще не лишился здравого смысла.

До конца марта 2025 года российскими властями планируется провести большую видеоконференцию с участием действующих депутатов стран Европейского союза. Соответствующее заявление сделал глава профильной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов на брифинге. Мероприятие организовано на площадке пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня". Парламентарий их верхней палаты законодательного органа страны пояснил СМИ, что в политико-дипломатической сфере очень важно вести не просто разъяснительную работу, а вести диалог с теми в коллективном Брюсселе, кто еще не лишился здравого смысла. По словам политика, сейчас продолжаются коммуникации "с нашими знакомыми с той стороны".

Они же не могут 100% украсть. То есть хотели бы, но из чувства самосохранения не будут этого делать. Сколько-то, значит, украдут, а на сколько-то они должны что-то закупить, чтобы что-то предъявить. Андрей Климов, сенатор

Эксперт пояснил, что чем больше оружие, и чем ближе оно к государственным границам России, тем выше будет вероятность нежданно-негаданного конфликта. Андрей Климов указал аудитории, что на геополитической арене сейчас говорят про русскую угрозу, хотя сами западные политики не очень в это верят. Сенатор полагает, что недружественные главы государств и правительств полагают, что что сейчас они ещё немножко обогатятся, потом вооруженный конфликт в регионе завершится,начнется что-ото другое и для них все будет как прежде.

Но если внимательно почитать историческую серьёзную литературу о том, как началась Первая мировая война, то убеждаешься, в нее никто не верил. В неё не верил ни один государь. В неё не верили военачальники. Андрей Климов, сенатор

Россия борется против неоколониальных практик Запада, заявил Климов.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"