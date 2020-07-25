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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

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Он отметил, что страны Прибалтики ждали 50 лет.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал сделать Крым проблемой для России. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Завтра вторая годовщина подписания декларации непризнания США оккупации Крыма.

Павел Климкин, украинский политик

Он отметил, что страны Прибалтики ждали 50 лет, а у Украины не так много времени, чтобы делать Крым проблемой для РФ, стать лучше России и держаться стран-союзников.

Ранее в Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым.

Видео: YT / Телеканал ICTV

Теги: крым, лимкин, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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