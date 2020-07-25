Он отметил, что страны Прибалтики ждали 50 лет.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал сделать Крым проблемой для России. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Завтра вторая годовщина подписания декларации непризнания США оккупации Крыма. Павел Климкин, украинский политик

Он отметил, что страны Прибалтики ждали 50 лет, а у Украины не так много времени, чтобы делать Крым проблемой для РФ, стать лучше России и держаться стран-союзников.

Ранее в Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым.

Видео: YT / Телеканал ICTV