Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал сделать Крым проблемой для России. Запись об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.
Завтра вторая годовщина подписания декларации непризнания США оккупации Крыма.
Павел Климкин, украинский политик
Он отметил, что страны Прибалтики ждали 50 лет, а у Украины не так много времени, чтобы делать Крым проблемой для РФ, стать лучше России и держаться стран-союзников.
Ранее в Крыму назвали совет Климкина "отобрать" полуостров глупым.
Видео: YT / Телеканал ICTV
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