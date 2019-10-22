Экс-глава МИД Украины оценил действенность европейских санкций против РФ.

Экс-глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию. Такое заявление бывший чиновник сделал в эфире телеканала "Киев". Он уточнил, что Запад отказывает вводить против Москвы более жесткие ограничения.

Есть ли желание в ЕС вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть, в Литве на что-то готовы, а в ЕС — нет. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

По словам эксперта, в Киеве хотят, чтобы санкции реально ударили по РФ, а после - убили. Однако введенные сейчас ограничения действую стратегически. Климкин надеется на то, что Вашингтон усилит санкционную политику в том случае, если поймет, что у него не получится договориться с Москвой. Эксперт напомнил, что даже в этом случае США будут действовать постепенно, так как в стране существуют стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с РФ.

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