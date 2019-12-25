Климатические изменения стали причиной исчезновения пчел и шмелей

Они не способны летать на большие расстояния.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого измерили взаимосвязь между летными способностями опылителей и температурой окружающей среды. Статья была опубликована в журнале Functional Ecology.

Для того, чтобы провести эксперимент, исследователи прикрепили пчелу и шмеля к летной мельнице. Она в свою очередь позволила им летать по кругу и фиксировала скорость. Однако ученые стали менять температура – от +12 до +30 градусов.

Выяснилось, что шмели при температуре от +12 до +25 градусов способны пролететь до трех километров. А вот сокращается до нескольких метров среднее расстояние, когда температура повышается до +35 градусов и понижается до +10. Стало известно, что опылители больших размеров при низких температурах летают успешно, а вот маленькие насекомые хорошо переносят жару.

Серьезные потери сейчас терпят виды опылителей, обитающих в южных районах, где становится особенно жарко из-за глобального потепления. Отмечается, что шмели и пчелы образуют фиксированную колонию и даже если условия становятся неблагоприятными не перемещаются в течение всего сезона.

Фото: pixabay