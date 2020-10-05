Инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 апреля.

Клиенты банка "Санкт-Петербург" временно лишились своих сбережений. Об этом рассказали сами пользователи в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 апреля. Клиенты пожаловались, что не смогли оплатить товары или услуги, поскольку на их счетах "недостаточно средств".

Даже не знаю куда обратится, но сегодня в 00.05 при оплате в магазине сказали, что на моей карте недостаточно средств, хотя средства были. Решила зайти в личный кабинет и сообщение от банка, что до 00.30 устраняются какие-то неполадки. На часах 1.10, зашла в личный кабинет и о "чудо" все мои средства куда-то пропали... Я в шоке, мягко говоря... Пользователь ВКонтакте.

Оказалось, что пользователь такой не один. Вслед за данным комментарием клиенты банка поделились своими историями. Пользователи также отмечают, что в ту ночь не смогли дозвониться сотрудникам банка, чтобы решить данную проблему.

Я конечно все понимаю, но вот как быть, если даже до оператора не дозвонится. Пользователь ВКонтакте.

В беседе с "Фонтанкой" сотрудники банка "Санкт-Петербург" заявили, что на данный момент технические службы занимаются исправлением ошибок, а также извинились за инцидент.

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Фото: Piter.tv