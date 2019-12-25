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Клиент "Красного и белого" в Москве приставил пистолет к голове женщины
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Клиент "Красного и белого" в Москве приставил пистолет к голове женщины

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Инцидент мог произойти из-за подозрения в краже.

Клиент "Красного и белого" в Москве приставил пистолет к голове женщины и попал на видео. Об инциденте рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на видео, предоставленное читателем. Камера видеонаблюдения запечатлела, как неизвестный приставил оружие к голове одной из клиенток. Это произошло в столичном районе Дегунино.

Источник СМИ отметил, что женщину сотрудники заведения заподозрили в краже. При этом участники конфликта являются постоянными посетителями торговой точки. Проблема была урегулирована уже на улице перед магазином. После произошедшего в полицию никто не обращался. 

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: красное и белое, москва, пистолет
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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