Инцидент мог произойти из-за подозрения в краже.

Клиент "Красного и белого" в Москве приставил пистолет к голове женщины и попал на видео. Об инциденте рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на видео, предоставленное читателем. Камера видеонаблюдения запечатлела, как неизвестный приставил оружие к голове одной из клиенток. Это произошло в столичном районе Дегунино.

Источник СМИ отметил, что женщину сотрудники заведения заподозрили в краже. При этом участники конфликта являются постоянными посетителями торговой точки. Проблема была урегулирована уже на улице перед магазином. После произошедшего в полицию никто не обращался.

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Фото: Pixabay.com

