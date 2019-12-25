За неделю к медикам обратились 876 пострадавших от укусов клещей петербуржцев

Охотящиеся на горожан клещи обосновались в семи районах города

За минувшую неделю, с 4 по 10 мая, к медикам обратились 876 петербуржцев, пострадавших от нападения клещей. Снимать паразитов с тела пришлось 272 детям включительно, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Известно, что больше всего клещей охотится на людей в Курортном районе, там от их укусов пострадали 29 человек. Также много кусачих паразитов зафиксировано в Пушкинском и Красносельском районах, чуть меньше – в Приморском, Колпинском, Выборгском и Красногвардейском. Городские лаборатории с 27 апреля исследовали 584 клеща, снятых с людей. В 127 паразитах нашли возбудитель искодового клещевого боррелиоза, в одном – вирусный энцефалит.

Врач-инфекционист рассказал, как может навредить петербуржцам укус клеща.

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