Более 500 петербуржцев пострадали от укусов клещей в последнюю неделю лета

За этот период зафиксировано 4 случая клещевого энцефалита у взрослых.

За прошедшую неделю в петербургские больницы поступили обращения от 545 горожан, к которым присосались клещи.Статистика опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по городу.

Больше всего пострадавших в Курортном районе, где кровососы атаковали 30 человек. В Пушкинском районе зафиксировано 10 случаев, в Красносельском районе – 7, в Калининском – 5, в Выборгском – 4. В общей сложности пострадали 114 граждан в возрасте до 17 лет.

За указанный период подтверждено 4 случая клещевого энцефалита у взрослых.

Ранее мы сообщили о том, что в Елизаветинской больнице немедленно проведут дезинсекцию из-за появившихся в палате тараканов.

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