  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 500 петербуржцев пострадали от укусов клещей в последнюю неделю лета
Сегодня, 14:31
80
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Более 500 петербуржцев пострадали от укусов клещей в последнюю неделю лета

0 0

За этот период зафиксировано 4 случая клещевого энцефалита у взрослых.

За прошедшую неделю в петербургские больницы поступили обращения от 545 горожан, к которым присосались клещи.Статистика опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по городу.

Больше всего пострадавших в Курортном районе, где кровососы атаковали 30 человек. В Пушкинском районе зафиксировано 10 случаев, в Красносельском районе – 7, в Калининском – 5, в Выборгском – 4. В общей сложности пострадали 114 граждан в возрасте до 17 лет.

За указанный период подтверждено 4 случая клещевого энцефалита у взрослых. 

Ранее мы сообщили о том, что в Елизаветинской больнице немедленно проведут дезинсекцию из-за появившихся в палате тараканов.

Фото: Pxhere 

Теги: курортный район, роспотребназдор, санкт-петербург, укусы клещей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии