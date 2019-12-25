В Елизаветинской больнице немедленно проведут дезинсекцию из-за появившихся в палате тараканов

Также, по данным пресс-службы, в больнице не менее двух раз в месяц проводится плановая дезинсекция помещений отделений малотоксичными средствами.

В СМИ появилась информация о том, что пациенты Елизаветинской больницы пожаловались на тараканов в палатах медицинского учреждения. В медицинском учреждении Piter.tv дали комментарий относительно данного инцидента.

По данным пресс-службы, в больнице не менее двух раз в месяц проводится плановая дезинсекция помещений отделений малотоксичными средствами.

Кроме того, регулярно, не менее двух раз в день осуществляется влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию. Генеральная уборка помещений проводится по графику в соответствии с требованиями санитарного законодательства. пресс-служба Елизаветинской больницы

В медучреждении также отметили, что в случае поступления жалоб от персонала или пациентов в срочном порядке проводится внеплановая обработка помещений.

После поступившей информации о появлении тараканов в палатах будут немедленно проведены внеочередные дезинсекционные мероприятия, – заверили в больнице

В марте из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю женщину, победившую коронавирус.

Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница