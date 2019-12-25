Из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю женщину, победившую коронавирус

Из-за острой вирусной пневмонии пациентка несколько дней пробыла в реанимации.

В Петербурге из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Она поступила к врачам с коронавирусом. Об этом сообщили в медучреждении.

Пожилую петербурженку госпитализировали 18 февраля. У нее диагностировали острую вирусную пневмонию. Из-за тяжелого состояния пациентку перевели в реанимацию, где она пробыла несколько дней. Вскоре врачи заметили положительную динамику, а теперь выписали из больницы. Пенсионерка еще какое-то время будет находиться под медицинским наблюдением.

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Фото: Piter.TV