К медикам обратилось около двух тысяч петербуржцев с укусами клещей

Среди пострадавших есть те, кто подцепил инфекцию.

С начала сезона к медикам обратились 1939 петербуржцев с укусами клещей. Среди пострадавших — 416 детей до 17 лет. Также есть те, кто подцепил инфекцию: один человек заболел клещевым энцефалитом и два — клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что 163 человека встретились с опасными кровососами в черте города (около 8,4 % от общего количества). Причем более трети из них подцепили клещей в Пушкинском районе. Боррелиозных паразитов петербуржцы встретили на территории Ленинградской области.

Горожанам напомнили, что у клещей циклическая активность: раз в три года их популяция резко растет, и в 2018 году пришелся очередной пик. По словам медиков, в это время фиксируется от 12 до 20 тысяч обращений с жалобами.

Ранее врач-инфекционист рассказывал, как стоит себя вести, если укусил клещ.

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