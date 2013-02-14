За прошедшую неделю клещи покусали более 1,5 тыс. петербуржцев

В медучреждения города обратились 1578 граждан, из них 212 детей.

За прошедшую неделю, с 17 мая по 23 мая этого года, в медучреждения Петербурга обратились 1578 граждан, из них 212 детей. Петербуржцы пожаловались на укусы клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу в пятницу, 28 мая.

Так, на территории города 264 человек пострадали от укусов клещей. Больше всего пострадавших в Пушкинском районе – 108 человек. На втором месте Курортный район, в котором клещи покусали 37 человек. И на третьем месте находится Приморский район – 22 человека.

Кроме того, с начала сезона в этом году в Петербурге три человека заболели клещевым вирусным энцефалитом, из них один ребёнок до 14 лет. Все граждане являлись жителями Ленобласти.

Роспотребнадзор напоминает, что клеща необходимо осторожно снять, если вы обнаружили его на себе. Лучше стоит обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства.

Ранее петербуржцам дали советы по борьбе с клещами домашней пыли.

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