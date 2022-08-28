Она заявила, что ей было непривычно жить в Москве после переезда из Киева.

Юмористка Клара Новикова рассказала, почему решила остаться в России. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Новиковой, ей было непривычно жить в Москве после переезда из Киева. Она напомнила, что приехала в столицу России на конкурс артистов эстрады, где получила первую премию.

Я не представляю теперь свою жизнь без Москвы. Я раньше очень скучала по Киеву. А потом я привыкла к Москве, и мне не хватало этой московской суеты. Клара Новикова, юмористка

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Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ