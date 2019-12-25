Кладовщик из Мурино порезал ножом прохожего

Оперативники задержали преступника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая из больницы № 3 в полицию г. Мурино поступил звонок. Медики рассказали, что бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с множественными ножевыми ранениями из парадной д. №19 по ул. Шувалова.

Камеры видеонаблюдения с места происшествия были просмотрены, приметы преступника получены.

Спустя несколько часов у дома №65 по пр. Большевиков оперативники задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1974 года рождения, работающий кладовщиком. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге полиция задержала преступника, который пытался зарезать девушку.

Фото: Pixabay