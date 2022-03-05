Кива заявил, что Зеленский срочно уехал в Польшу

Депутат Верховной Рады считает, что глава Украины находится в посольстве США.

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что украинский президент Владимир Зеленский срочно уехал на территорию Польши. Такое заявление политик сделал в собственном Telegram-канале.

Только что мне подтвердили, что Зеленский пересек сегодня украинско-польскую границу и сейчас находится в безопасности — в американском посольстве. Илья Кива, депутат ОПЗЖ

Парламентарий считает, что глава украинского государства будет отдавать дальнейшие распоряжения для местных военнослужащих из американского дипломатического ведомства, находящегося в Варшаве. Кива уточнил, что именно из Польши Зеленский якобы продолжит " утилизировать армию и гражданское население". По мнению политика, лидер страны отдает безумные приказы, которые обходятся тысячами человеческих жизней.

В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)