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Кива заявил, что Зеленский срочно уехал в Польшу

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Депутат Верховной Рады считает, что глава Украины находится в посольстве США.

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что украинский президент Владимир Зеленский срочно уехал на территорию Польши. Такое заявление политик сделал в собственном Telegram-канале. 

Только что мне подтвердили, что Зеленский пересек сегодня украинско-польскую границу и сейчас находится в безопасности — в американском посольстве.

Илья Кива, депутат ОПЗЖ

Парламентарий считает, что глава украинского государства будет отдавать дальнейшие распоряжения для местных военнослужащих из американского дипломатического ведомства, находящегося в Варшаве. Кива уточнил, что именно из Польши Зеленский якобы продолжит " утилизировать армию и гражданское население". По мнению политика, лидер страны отдает безумные приказы, которые обходятся тысячами человеческих жизней.

В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Теги: владимир зеленский, илья кива, опзж, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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