Илья Кива считает, что война завершится через две недели.

В Верховной Раде допустили капитуляцию и бегство украинского президента Владимира Зеленского. Депутат политического движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в собственном Telegram-канале рассказал о том, что когда лидер страны "выполнит свою грязную работу", то уедет отдыхать и жить на украденные у народа деньги в США или Великобританию.

Зеленский - это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится… Илья Киева, депутат Украины

Напомним, что президент Владимир Путин с 24 февраля начал специальную военную операцию на Украине. Главной задачей для Вооруженных сил РФ является защита людей на Донбассе, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны Киева.

Депутат Рады Кива обвинил Украину в применении тактики "живого щита" из мирных жителей.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)