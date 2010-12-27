У туриста из Китая украли миллион рублей в Петропавловской крепости

Перед поездкой в Россию иностранец предусмотрительно застраховал свое имущество.

В среду, 21 августа, 59-летний турист из Китая лишился в Петербурге около миллиона рублей. Предположительно, его обокрали во время экскурсии по Петропавловской крепости. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Иностранец обнаружил пропажу возле памятника Петру Первому. По его словам, украли паспорт, смартфон и четыре банковских карты. С одной из них воры уже успели снять 12 800 долларов.

Полиция приступила к розыску преступника. Сам китаец рассказал, что на подобный случай оформил перед поездкой страховку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое преступников похитили директора петербургской строительной фирмы, чтобы заполучить бизнес.

Фото: Pixabay