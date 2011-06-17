Китайский живописец Хань Юйчэнь подарил Русскому музею две картины

Хань Юйчэнь, живописец из Китая, передал Русскому музею Петербурга два своих произведения. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" в среду, 30 августа.
Работа "Дым над очагом" была написана во время путешествия в Тибет. В ней автор изобразил быт местных. Картина "Сердце Будды освящает небо" передает глубину буддизма и раскрывает чистоту их духовного мира, подчеркнул художник.
Эти работы в коллекции теперь уже Русского музея будут символизировать и ту связь художественных традиций, современной китайской живописи, реалистичной китайской живописи, с традициями русских передвижников с репинскими традициями, которые так дороги нашему гостю и другу.
Алла Манилова, генеральный директор Русского музея
Кроме того, Хань Юйчэнь рассказал, что на него повлияло творчество Василия Максимова и всей русской школы передвижников.
Ранее мы сообщали о том, что поп-группа из Германии Dschinghis Khan представила в Царском Селе песню про Петербург.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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