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В Петербурге в тестовом режиме заработал китайский визовый центр вместо финского
Сегодня, 15:16
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В Петербурге в тестовом режиме заработал китайский визовый центр вместо финского

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В данный момент на услуги в Северной столице наблюдается ажиотажный спрос.

На Литейном проспекте в Северной столице в тестовом режиме заработал китайский визовый центр. Как сообщили представители Генконсульства КНР, сотрудники связываются с гражданами, которые подавали документы на оформление документов.

Учреждение заменит финский визовый центр. Подать документы предлагают без оплаты за обслуживание. В данный момент на услуги в Северной столице наблюдается ажиотажный спрос.

Напомним, что финский визовый центр в Петербурге закрылся 1 сентября.

Фото: Pxhere

Теги: визы, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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