В Петербурге в тестовом режиме заработал китайский визовый центр вместо финского

На Литейном проспекте в Северной столице в тестовом режиме заработал китайский визовый центр. Как сообщили представители Генконсульства КНР, сотрудники связываются с гражданами, которые подавали документы на оформление документов.
Учреждение заменит финский визовый центр. Подать документы предлагают без оплаты за обслуживание. В данный момент на услуги в Северной столице наблюдается ажиотажный спрос.
Напомним, что финский визовый центр в Петербурге закрылся 1 сентября.
Фото: Pxhere
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