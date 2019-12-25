В Петербурге в тестовом режиме заработал китайский визовый центр вместо финского

В данный момент на услуги в Северной столице наблюдается ажиотажный спрос.

На Литейном проспекте в Северной столице в тестовом режиме заработал китайский визовый центр. Как сообщили представители Генконсульства КНР, сотрудники связываются с гражданами, которые подавали документы на оформление документов.

Учреждение заменит финский визовый центр. Подать документы предлагают без оплаты за обслуживание. В данный момент на услуги в Северной столице наблюдается ажиотажный спрос.

Напомним, что финский визовый центр в Петербурге закрылся 1 сентября.

Фото: Pxhere