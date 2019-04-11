Китайский город Чунцин и Подмосковье начнут сотрудничество по вопросам обазования и автопрома

По договорённости сторон, педагоги из Чунцина будут преподавать в школах Подмосковья китайский язык.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с первым заместителем мэра китайского города Чунцин Ченом Мингбо сотрудничество в сферах образования и автопрома. Об этом пишет телеканал "360".

Чунцин является крупнейшим городом в Поднебесной и во всём мире по населению и территории: там проживают около 33 млн человек. По договорённости сторон, педагоги из Чунцина будут преподавать в школах Подмосковья китайский язык.

Мы благодарны Китаю за его последовательную политику и возможность сотрудничать в разных сферах деятельности, не только в экономике. <...> Сегодня наиболее востребованные у нас языки — китайский и английский, мы их с удовольствием изучаем. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

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Фото: Константин Семенец