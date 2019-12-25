Китайские инвесторы проявили интерес к технопарку в Ленобласти

В Ленинградской области согласовали шаги по созданию технопарка с участием компаний Китая.

В Ленинградской области продолжается работа по привлечению инвестиций из Китая для создания нового технопарка, ориентированного на размещение технологически развитых производств. Проект получил положительный отклик у ряда китайских компаний, которые рассматриваются как потенциальные резиденты.

В рамках визита делегации региона в Сучжоу прошли переговоры с руководителями предприятий, специализирующихся на выпуске аккумуляторных батарей, оборудовании для трехмерной печати, системах дистанционного управления, микрочипах и микропроцессорах. Встреча состоялась на площадке торгово-промышленной палаты.

Китайские компании сообщили о готовности инвестировать средства в развитие инженерной инфраструктуры будущего технопарка. Кроме того, бизнес выразил намерение участвовать в создании управляющей компании, которой будет поручено операционное сопровождение проекта на территории Ленинградской области.

Корпорация развития Ленинградской области уточнила, что интерес к проекту проявили предприятия, обладающие современными технологиями и опытом международной деятельности. Ожидается, что проект позволит создать новые рабочие места, повысить технологический уровень региона и укрепить экономические связи между Россией и Китаем.

Фото: pxhere