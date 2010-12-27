Китайские СМИ рассказали о слабых местах России

Иностранцы отметили четыре наиболее проблемных мест.

Китайское издание Sohu рассказало о самых слабых местах России. ИХ оказалось четыре. Среди списка - демографические проблемы, экономические трудности, география и международная обстановка. К негативным последствиям привела ВОВ, которая создала диспропорцию между женщинами и мужчинами. К отрицательным факторам иностранцы отнесли распад СССР, сложность управления многонациональной страной и однонаправленность экономики, которая основана на развитии тяжелой промышленности и ВПК. Это делается в ущерб остальным отраслям.

Журналисты добавили, что "Россия входит в тройку сильнейших мировых держав". Данное положение страна достигла "из-за ужасающей военной мощи и огромной территории". В Китае считают, что мировое сообщество не может игнорировать государство.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия, Китай и Индия планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT.

Фото: Pixabay.com

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