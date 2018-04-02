Появилось видео горящей китайской орбитальной станции "Тяньгун-1"

На опубликованном видео видно, как китайская орбитальная станция сгорела в слоях атмосферы над Тихим океаном.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" (Небесный дворец -1) находилась на орбите Земли с 2011 года. В понедельник 2 апреля в 3 часа 15 минут по московскому времени станция вернулась в атмосферу Земли.

Большая часть "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над Тихим океаном. Сейчас появилось видео с горящей станцией. Это зрелище вызвало неописуемый восторг у наблюдателей. Горящая китайская станция напоминает кадры из фантастического фильма.

Мелкие обломки по прогнозам могут упасть в районах Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции, Китая, Японии, Африки, стран Азии, Австралии, Сша, Мексики, Центральной и Южной Америки.

Орбитальная станция "Тяньгун-1" пробыла на орбите 6,5 лет.

Видео: Twitter