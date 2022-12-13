Запуск китайского корабля "Шэньчжоу-16" признали успешным

"Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами выдел на орбиту планеты.

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами выдел на заданную Пекином околоземную орбиту. Мисс ию специалисты признали успешной. Известно, что экипаж в настоящее время направляется на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун". Напомним, что для этой миссии ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала утром 30 мая в 09:31 утра по местному времени (в 04:31 утра по московскому времени)с территории космодрома Цзюцюань, находящегося в провинции Ганьсу в северо-западной части КНР.

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным. пресс-служба местного управления программой пилотируемых полетов

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости