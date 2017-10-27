Китайцы запустили в эксплуатацию первый в мире трамвай на водородном топливе

Трамвай на водороде может развивать скорость до 70 километров в час. Ему не нужны платформы для посадки пассажиров.

Китай не перестает удивлять Мир новинками в области передовых технологий. Так сегодня, 27 октября, в Китайском городе Таншань провинции Хэбей запущен в коммерческую эксплуатацию первый в мире трамвай на водородном топливе.

Этот трамвай обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными трамваями по комфорту, скорости, экологичности и экономичности. Трамвай при движении не выделяет никаких загрязняющих веществ. Температура реакции внутри двигателя меньше 100 градусов, поэтому вредных выбросов не образуется. Единственным отходом от отработки водородного топлива - вода.

Дорожный просвет сократился до 35 сантиметров. Таким образом, для посадки пассажиров не обязательно строить платформы, что существенно экономит денежные средства. Заправка такого трамвая длится 15 минут, а топлива хватает на 40 километров. Этот чудо-трамвай может развивать скорость до 70 километров в час.

Разработчиками нового городского транспорта стала корпорация China Railway Rolling Corporation (CRRC).

Видео: YouTube/ Познавательное ТВ TV