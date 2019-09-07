Китай заявил о готовности закупить сельхозпродукцию США

Пекин рассчитывает ослабить ограничения для компании Huawei.

Китай выразил готовность закупить небольшое количество сельскохозяйственной продукции США. Об этом сообщила газета Politico.

По информации СМИ, Пекин предложил Вашингтону сделку, условием которой является ослабление экспортных ограничений для компании Huawei. Помимо этого Китай хочет отсрочить повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд, запланированное на 1 октября. Отмечается, что успех переговоров может также отсрочить введение дополнительных пошлин с 15 декабря.

Напомним, что отношения между странами обострились в мае, когда США заподозрили Huawei в угрозе национальной безопасности. После этого власти государств начали вводить обоюдные санкции.

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