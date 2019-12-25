Меры будут корректироваться по ходу развития ситуации с коронавирусом.

Китай закрыл въезд для россиян с открытыми визами и видом на жительство. Об этом заявили в посольстве страны в РФ.

Речь идёт о тех визах, которые предназначаются для выезда по работе, восстановления семьи или решение личных вопросов. Для граждан с дипломатической, служебной визами, или с визами вежливости или категории С граница открыта.

В посольстве Китая объяснили новую меру сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

Меры будут корректироваться по ходу развития ситуации с коронавирусом.

Ранее Китай запустил три своих и 10 аргентинских спутников при помощи одной ракеты-носителя.

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