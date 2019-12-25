"Чанчжэн-6" запущена с космодрома Тайюань.

СМИ: Китай запустил три своих и 10 аргентинских спутников при помощи одной ракеты-носителя. Об этом рассказали местные журналисты с Центрального государственного телевидения. В СМИ уточнили, что речь идет о ракете "Чанчжэн-6" (Long March-6). Она вывела на орбиту Земли группировку космических аппаратов дистанционного зондирования планеты NewSat 9-18.

Пуск "Чанчжэн-6" произведен в 11:19 по местному времени (06:19 по московскому времени) с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере КНР. Данный запуск ракеты стал 351-ым по счету для носителей данной серии.

SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения.

Фото: Pixabay.com