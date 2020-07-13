Список озвучат позже.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Китай решил ввести санкции в отношении компаний и граждан США. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом КНР намерена ответить на санкции со стороны США, которые введены против китайских официальных лиц из-за ситуации в Синьцзяне. Ранее Вашингтон заявил, что Китай незаконно удерживает более одного миллиона человек, которые исповедуют ислам.

Пекин признает существование таких центров, но опровергает принудительное заключение в них граждан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Правительство КНР утверждает, что там их обучают китайскому языку и законам КНР.

Ранее мы сообщали о том, что в США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя.

Видео: Youtube/CGTN