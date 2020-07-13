В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя. Об этом сообщает The Daily Mirror.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон отметил, что в настоящий момент медики из соответствующей лаборатории передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Однако интервью они не дают.
Я думаю, что люди будут шокированы
отметил Стив Бэннон.
Стив Бэннон утверждает, что у США будут доказательства, которые подтверждают вину властей Китая в распространении коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что в МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну.
Видео: Youtube/Fox News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все