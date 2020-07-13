В США заявили, что у западных спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон отметил, что в настоящий момент медики из соответствующей лаборатории передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Однако интервью они не дают.

Я думаю, что люди будут шокированы отметил Стив Бэннон.

Стив Бэннон утверждает, что у США будут доказательства, которые подтверждают вину властей Китая в распространении коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну.

Видео: Youtube/Fox News