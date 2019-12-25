Китай начал устанавливать экономические показатели, которых за год должна достигнуть страна, в 1994 году.

Китай впервые отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за пандемии. Об этом рассказал премьер-министр страны Ли Кэцян.

По его словам, это связано с нестабильной экономической и эпидемиологической ситуациями в связи с пандемией коронавируса. Неопределённой остаётся и торговая обстановка.

Развитие Китая сталкивается с непредсказуемыми факторами. Ли Кэцян, премьер-министр КНР

Китай начал устанавливать экономические показатели, которых за год должна достигнуть страна, в 1994 году.

Ранее Китай уличил США в шантаже Гонконга.