Китай впервые отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за пандемии. Об этом рассказал премьер-министр страны Ли Кэцян.
По его словам, это связано с нестабильной экономической и эпидемиологической ситуациями в связи с пандемией коронавируса. Неопределённой остаётся и торговая обстановка.
Развитие Китая сталкивается с непредсказуемыми факторами.
Ли Кэцян, премьер-министр КНР
Китай начал устанавливать экономические показатели, которых за год должна достигнуть страна, в 1994 году.
Ранее Китай уличил США в шантаже Гонконга.
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