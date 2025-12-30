Китай успешно запустил картографический спутник "Тяньхуэй-7"

Миссия успешно выполнена.

Пекин успешно запустил картографический спутник "Тяньхуэй-7". Соответствующей информацией с мировым сообществом поделились иностранные журналисты из местного новостного агентства Xinhua. По данным СМИ, ракета-носитель "Чжанчжэн-4-Би" (CZ-4B, Long March-4B) с полезной нагрузкой стартовала с территории космодрома Цзюцюань, расположенного в северной части Китая. На околоземной орбите аппарат займется изучением планетарных ресурсов, а также проведет ряд научных исследований.

Точним, что данный запуск стал 622-м по счету для ракет-носителей серии "Чжанчжэн". "Чжанчжэн-4-Би" представляет из себя трехступенчатую жидкостную ракету-носитель. Космическая миссия на этот раз совпала с самым холодным периодом в году для космодрома. В Китае также фиксируются снегопады и резкие перепады температур. В целях безопасности для ракеты был создан защитный экран, защищающий ее от мороза.

Напомним, что "Чжанчжэн-4-Би" разработана Шанхайской академией космических технологий.

NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу.

Фото и видео: YouTube / SciNews