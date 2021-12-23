Выход на орбиту прошел при помощи ракеты CZ-7A с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. По данным корпорации, CZ-7A стала самой длинной в истории ракетой-носителем китайской разработки (60,7 м).

В четверг, 23 декабря, Китай успешно вывел на орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-12. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Спутники запустили в 18:12 по местному времени (13:12 мск). В социальной сети WeChat уточнили, что выход на орбиту прошел при помощи ракеты CZ-7A с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. По данным корпорации, CZ-7A стала самой длинной в истории ракетой-носителем китайской разработки (60,7 м). В материале сказано, что это третий запуск этой ракеты.

Сейчас усилия Китая направлены на национальную космическую программу. Специалисты занимаются разработкой метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников. Кроме того, Пекин активно развивает технологии для освоения Луны. Параллельно с этим китайские ученые работают над проектом по исследованию астероидов и Марса.

Ранее мы сообщили, что Китай поддержал предложения РФ по гарантиям безопасности.

Видео: YouTube / Chinese Forces