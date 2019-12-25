Китай поддержал предложения РФ по гарантиям безопасности

В МИД страны считают, что эти предложения способны снизить риск конфликтов.

Пекин поддержал предложения Москвы НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности, об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что данные предложения способствуют повышению взаимного доверия между государствами и снижают риск возникновения конфликтов.

Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений. из сообщения МИД Китая

Напомним, 15 декабря внешнеполитическое ведомство РФ опубликовало проекты договора России с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Так, Москва предлагает ликвидировать расположенную вне своих границ инфраструктуру, связанную с ядерным оружием, а также проявлять сдержанность при военном планировании и во время учений. Один из пунктов – предоставление гарантий со стороны НАТО об отказе расширения на территорию Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию не играть с ядерным оружием.

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