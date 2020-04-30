Он заявил, что враг Штатов вирус, а не Китай.

Китай ответил на угрозы США наказать его за пандемию коронавируса. Заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он призвал Штаты понять, что их враг вирус, а не Китай. Говоря об ответственности за эпидемию COVID-19, Шуан добавил, что коронавирус — это общий враг человечества, и Китай также пострадал от него. Поэтому вписывать КНР в "союзники" вируса не стоит.

Гэн Шуан заявил, что страны должны объединиться в области медицины для того, чтобы решить проблему вируса.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему переизбраться. По его мнению, для этого КНР устроила мировую пандемию коронавируса.