Китай ответил на угрозы США наказать его за пандемию коронавируса. Заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он призвал Штаты понять, что их враг вирус, а не Китай. Говоря об ответственности за эпидемию COVID-19, Шуан добавил, что коронавирус — это общий враг человечества, и Китай также пострадал от него. Поэтому вписывать КНР в "союзники" вируса не стоит.
Гэн Шуан заявил, что страны должны объединиться в области медицины для того, чтобы решить проблему вируса.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему переизбраться. По его мнению, для этого КНР устроила мировую пандемию коронавируса.
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