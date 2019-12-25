Китай начал летные испытания палубной версии учебного самолёта JL-9G Sword Fish

Специалисты тестируют возможности JL-9G Sword Fish.

Китай начал лётные испытания палубной версии учебного самолёта JL-9G Sword Fish. Об этом сообщили представители местной компании Guizhou Aircraft Industry Corporation. Они рассказали, что разрабатываемое воздушное судно будет необходимо для занятий летчиков морской авиации. Пилоты будут обучаться на суше при помощи тренажеров. Новая версия самолета адаптирована для применения на авианосцах.

Sword Fish имеет изменения, которые касаются его носовой и хвостовой части. Разработчики увеличили самолету планер, а также удлинили крыло. Разработка данного учебно-боевого самолета ведется с конца 1990-ых годов. Первый полет JL-9G совершил в 2003 году,а серийное производство началось в 2011.

JL-9G является модернизированной версией самолета JJ-7 (МиГ-21УБ). Китайский самолет может выполнять полеты со скоростью до 1,1 тысячи км. Sword Fish оснащен 23-мм пушкой и пятью точками подвески для ракетно-бомбового оружия. Общая масса полезной нагрузки достигает двух тонн.

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