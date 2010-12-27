Китай и Россия отправят космонавта на Луну

Китайское и российское научное сообщество объединятся, чтобы изучить космос.

Китай и Россия подпишут соглашение о взаимном сотрудничестве. Страны хотят сплотиться, чтобы совместно изучать космос. Среди самых амбициозных целей - доставка человека на Луну.

Китайские СМИ сообщают что первой общей программой станет пилотируемый полет на Луну. Также в списке значатся запуски спутников на орбиту Земли, поиски обломков космических аппаратов, дистанционное зондирование планеты и разработка специальных материалов.

Представители двух государств планируют заключить соглашение в октябре 2017 года. Стороны будут работать друг с другом в период с 2018 по 2022 год включительно.

Напомним, что ранее страны подписывали меморандум о сотрудничестве в освоении космического пространства. Однако, это первый случай, когда специалисты Китая и России будут работать совместно в течении пяти лет.

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