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Китай и Россия отправят космонавта на Луну
Сегодня, 11:37
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lesjasap
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Китай и Россия отправят космонавта на Луну

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Китайское и российское научное сообщество объединятся, чтобы изучить космос.

Китай и Россия подпишут соглашение о взаимном сотрудничестве. Страны хотят сплотиться, чтобы совместно изучать космос. Среди самых амбициозных целей - доставка человека на Луну.
 
Китайские СМИ сообщают что первой общей программой станет пилотируемый полет на Луну. Также в списке значатся запуски спутников на орбиту Земли, поиски обломков космических аппаратов,  дистанционное зондирование планеты и разработка специальных материалов.
 
Представители двух государств планируют заключить соглашение в октябре 2017 года. Стороны будут работать друг с другом в период с 2018 по 2022 год включительно.
 
Напомним, что ранее страны подписывали меморандум о сотрудничестве в освоении космического пространства. Однако, это первый случай, когда специалисты Китая и России будут работать совместно в течении пяти лет.
 
Фото: Pixabay.com
Теги: изучение , китай , космос , полет на луну , россия , сотрудничество
Категории: Мировые новости

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