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Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной

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Экс-глава Госдепа США рассказал о военном будущем киевского режима.

Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной. Соответствующее заявление бывший американский секретарь сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Специалист уточнил, что это предложение для киевского режима более не актуально, так как стране требуется стать частью Североатлантического военного альянса.

Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием.

Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США

Эксперт пояснил, что ранее сам дипломат выступал против членства Украины в НАТО из-за опасения того, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". Киссинджер уверен в том, что Вашингтон должен продолжать поддерживать киевский режим, а при необходимости даже усиливать военную помощь до полного прекращения огня в регионе.

Киссинджер считает, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: всу, генри киссинджер, госдеп, давосский экономический форум, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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