Кисида: Токио продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности

Премьер Японии назвал одной из задач кабмина энергетическую безопасность страны.

Японские власти продолжат своей участие в энергетических проектах с российскими представителями на Сахалине. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления перед местными законодателями в верхней палате парламента глава правительства Фумио Кисида. Чиновник заметил политикам, что это решение важно для страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Он напомнил, что аналитики прогнозируют в мире рост интереса и спроса на сжиженный природный газ (СПГ). Спикер добавил, что во второй половине прошлого года Токио сократила импорт российской нефти в страну на 90%, а угля - на 60%.

Поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами "семерки" и мирового сообщества. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Фумио Кисида добавил, что механизм осуществления западного санкционного давления, который ранее был согласован со странами-участницами саммита "G7" в феврале 2023 года, имеет направленность на регулирование и усиление уже принятых рестрикций. В настоящее время ведутся согласования с другими государствами.

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