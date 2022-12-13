Япония объявила о выделении Украине $470 млн безвозмездной помощи

Фумио Кисида оценил гуманитарную помощь Киеву со стороны Токио.

Япония объявила о выделении украинским властям 470 миллионов долларов безвозмездной помощи, которые уйдут на решение проблем энергетического кризиса в стране. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с местным президентом Владимиром Зеленским в Киеве сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Ранее чиновник говорил об отправке киевскому режиму порядка 30 миллионов долларов для поставок нелетального снаряжения.

Мы безвозмездно передадим $470 млн для помощи Украине в энергетической и других областях. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что Фумио Ксида прибыл в Киев во вторник 21 марта с необъявленным ранее рабочим визитом. Он последним из лидеров G7 ("Большой семерки") совершил такую поездку. Япония в 2023 году председательствует в "Группе семи", поэтому в мае текущего года проведет мероприятие в городе Хиросима. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Владимир Зеленский сможет принять участие на встрече по видеосвязи.

Кисида заявил, что позиция Японии по островам южной части Курил не изменится.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України