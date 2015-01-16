По его словам, этот "маленький остров" можно утопить одной ракетой.

Российский журналист Дмитрий Киселев описал сценарий ядерного уничтожения Великобритании. Об этом он заявил в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Киселев поинтересовался, зачем Великобритания, которая сидит на "маленьком острове", угрожает Москве ядерным оружием. По его словам, этот остров настолько мал, что его можно будет "утопить раз и навсегда" ракетой РС-28 "Сармат".

Также журналист заявил, что есть еще один вариант "погрузить Британию в морскую пучину". Речь идет о беспилотном подводном аппарате, который оснащен ядерной энергоустановкой "Посейдон".

Ранее Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным.

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