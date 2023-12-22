Кировчанин попытался ограбить офис микрозаймов

Полиция расследует преступление.

На территории российского города Кров российскими правоохранительными органами был задержан местный житель, попытавшийся ограбить один из офисов микрозаймов. Соответствующее заявлениесделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что мужчина зашел в помещение и потребовал от сотрудников офиса передать ему денежные средства. После этого мужчина начал наносить удары по работнице. Однако потерпевшая отказалась открывать сейф с наличными средствами. В результате налетчик ушел ни с чем. Действия преступника зафиксированы на записи с камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего ведется уголовное дело.

Задержан гражданин, ранивший ножом жителя Подмосковья.

Фото и видео: МВД Медиа