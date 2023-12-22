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Кировчанин попытался ограбить офис микрозаймов

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Полиция расследует преступление.

На территории российского города Кров российскими правоохранительными органами был задержан местный житель, попытавшийся ограбить один из офисов микрозаймов. Соответствующее заявлениесделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что мужчина зашел в помещение и потребовал от сотрудников офиса передать ему денежные средства. После этого мужчина начал наносить удары по работнице. Однако потерпевшая отказалась открывать сейф с наличными средствами. В результате налетчик ушел ни с чем. Действия преступника зафиксированы на записи с камеры видеонаблюдения. По  факту произошедшего ведется уголовное дело.

Задержан гражданин, ранивший ножом жителя Подмосковья.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кировская область, кража, мвд, микрозаймы, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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