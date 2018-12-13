Киркоров появился в центре Петербурга с автоматом Калашникова в руках

Пользователи интернета предполагают, что эстрадный певец снимает новый клип.

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фотографию в необычном образе. На снимке король российской эстрады предстал перед поклонниками в черном костюме, в шапке и с автоматом Калашникова в руках.

Судя по фотографии, Филипп Бедросович прокатился в таком образе по водной части города. Он запечатлен на катере в Адмиралтейском районе Петербурга. Снимок подписан: "Экшн… Soon...". Под постом Киркоров разместил хэштег #лунныйгость.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря. Одни предположили, что Киркоров снимается в новом фильме, другие — в новом клипе. Свой комментарий под фотографией оставил и российский композитор Виктор Дробыш. Он написал: "Ты это чё? Ты не ко мне, случайно собрался?".

Ранее мы писали, что в день рождения у Филиппа Киркорова "стеснение пропало".

Фото, видео: Instagram / fkirkorov