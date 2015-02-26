Киркоров оскорбил журналистку после уточняющего вопроса о воровстве певца

Журналистика спросила Киркорова о том, что он коллекционирует или привозит с разных городов.

Певец Филипп Киркоров оскорбил журналистку. Инцидент произошел в БКЗ "Октябрьский" накануне, 30 октября.

Журналистика спросила Киркорова о том, что он коллекционирует или привозит с разных городов. Киркоров ответил, что собирал много чего, "но самое такое задержалось — это меню из ресторанов, разных, за эти годы". Журналистка уточнила, как он забирает меню.

— Тырите?

— А?

— Тырите?

— Пошла ты в жопу!

Ранее в Петербурге мужчину оштрафовали за видео с поцелуем на фоне храма. Суд счел, что это оскорбляет чувства верующим. Вторым участником видео тоже был мужчина.

Фото: Вконтакте / Филипп Киркоров