Киркоров оскорбил журналистку после уточняющего вопроса о воровстве певца

Певец Филипп Киркоров оскорбил журналистку. Инцидент произошел в БКЗ "Октябрьский" накануне, 30 октября.
Журналистика спросила Киркорова о том, что он коллекционирует или привозит с разных городов. Киркоров ответил, что собирал много чего, "но самое такое задержалось — это меню из ресторанов, разных, за эти годы". Журналистка уточнила, как он забирает меню.
— Тырите?
— А?
— Тырите?
— Пошла ты в жопу!
Ранее в Петербурге мужчину оштрафовали за видео с поцелуем на фоне храма. Суд счел, что это оскорбляет чувства верующим. Вторым участником видео тоже был мужчина.
Фото: Вконтакте / Филипп Киркоров
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