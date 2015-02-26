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Киркоров оскорбил журналистку после уточняющего вопроса о воровстве певца
Сегодня, 20:25
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Киркоров оскорбил журналистку после уточняющего вопроса о воровстве певца

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Журналистика спросила Киркорова о том, что он коллекционирует или привозит с разных городов.

Певец Филипп Киркоров оскорбил журналистку. Инцидент произошел в БКЗ "Октябрьский" накануне, 30 октября.

Журналистика спросила Киркорова о том, что он коллекционирует или привозит с разных городов. Киркоров ответил, что собирал много чего, "но самое такое задержалось — это меню из ресторанов, разных, за эти годы". Журналистка уточнила, как он забирает меню. 

— Тырите?
— А?
— Тырите?
— Пошла ты в жопу!

Ранее в Петербурге мужчину оштрафовали за видео с поцелуем на фоне храма. Суд счел, что это оскорбляет чувства верующим. Вторым участником видео тоже был мужчина.

Фото: Вконтакте / Филипп Киркоров

Теги: журналисты, киркоров, оскорбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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