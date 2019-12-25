В Петербурге мужчину оштрафовали за видео с поцелуем на фоне храма

Суд счел, что это оскорбляет чувства верующим. Вторым участником видео тоже был мужчина.

Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за поцелуй с другим мужчиной на фоне храма Святой Троицы "Кулич и Пасха". Это было снято на видео и опубликовано в соцсетях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ролик попал в сеть в январе 2022 года. Помимо видео к записи была прикреплена аудиозапись с ненормативной лексикой. Суд счел, что мужчина "публично выразил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства православных верующих", в частности, некой Ш, которая является верующим человеком и прихожанкой.

Подсудимый раскаялся в содеянном и перечислил пожертвования в религиозные и общественные организации, а также принес свои извинение потерпевшей.

Ранее блогеру, которая снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор.

Фото: ВКонтакте / Храм Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха"