Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

Несмотря на то, что видео посмотрели более 47 тысяч раз, "лайков" или "дизлайков" под публикацией нет.

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии снялись в музыкальном клипе в поддержку Александра Лукашенко. Сам президент не упоминается в песне, однако в основу трека взяты его слова, которыми он закончил свое выступление во время ежегодного послания к народу и Национальному собранию республики: "Любимую не отдают". Клип размещен на сайте белорусской группы "Аура".

"Здесь мое небо, мой дом, мое сердце

Здесь все родное и близкое с детства

Я люблю всей душою землю свою

Здесь мы живем, будут жить наши дети

В мире, любви и согласии — вместе

Просто знай — любимую не отдают!" – поется в припеве.

В клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие знаменитости. Возможность комментировать под публикацией отключена. Несмотря на то, что ролик посмотрели уже более 47 тысяч раз, "лайков" или "дизлайков" под ним нет.

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Видео: YouTube / aura.by