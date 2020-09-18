Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии снялись в музыкальном клипе в поддержку Александра Лукашенко. Сам президент не упоминается в песне, однако в основу трека взяты его слова, которыми он закончил свое выступление во время ежегодного послания к народу и Национальному собранию республики: "Любимую не отдают". Клип размещен на сайте белорусской группы "Аура".
"Здесь мое небо, мой дом, мое сердце
Здесь все родное и близкое с детства
Я люблю всей душою землю свою
Здесь мы живем, будут жить наши дети
В мире, любви и согласии — вместе
Просто знай — любимую не отдают!" – поется в припеве.
В клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие знаменитости. Возможность комментировать под публикацией отключена. Несмотря на то, что ролик посмотрели уже более 47 тысяч раз, "лайков" или "дизлайков" под ним нет.
Ранее мы писали, что Ваенга заявила о личной обиде на Лободу из-за ее эпатажных клипов.
Видео: YouTube / aura.by
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