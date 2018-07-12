Кириллов: в Петербурге появится еще два центра Fan-ID для болельщиков УЕФА-2020

Их откроют ближе к началу матчей на Крестовском острове и на Приморском шоссе.

Во вторник, 3 декабря, в Петербурге открыли первый центр выдачи паспортов болельщиков для тех, кто купил билеты на матчи УФЕА-2020. Торжественное открытие центра и вручение паспортов первым футбольным фанатам состоялось по адресу Невский проспект, 48. Теперь здесь вплоть до начала матчей можно получить индивидуальную карточку.

Приехавший на открытие центра выдачи Fan-ID вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов анонсировал появление в городе еще двух точек, где болельщики смогут получить бейджи со своими данными: ближе к началу матчей в следующем году центры откроются на Крестовском острове и на Приморском шоссе, 70.

Также Кириллов отметил, что город, готовящийся к чемпионату, похвалили представители УЕФА.

Недавно я вернулся с жеребьевки, где представлял наш Петербург. У нас прошла встреча с Александером Чеферином [президентом УЕФА]. Он отметил высокую подготовку города к чемпионату. Сами стадионы, стадион на Крестовском острове получили от членов УЕФА высочайшие оценки. – сказал вице-губернатор.

Почетные гости напомнили, что похожий центр выдачи паспортов болельщиков появится еще и в Москве.

Видео, фото: Piter.TV