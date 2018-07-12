В Петербурге открылся Центр выдачи паспортов болельщиков для зрителей ЕВРО-2020

Фанатская индивидуальная карточка даст поклонникам футбола определенные плюсы.

Во вторник, 3 декабря, в Петербурге открылся Центр выдачи Fan ID для болельщиков Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года по адресу Невский проспект, 48. Среди почетных гостей на открытии были замминистра цифрового развития Олег Пак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и бывший игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев.

Fan ID – российский проект, готовящийся к реализации на ЕВРО-2020. Паспорт болельщика, оформляющийся бесплатно и однократно на все игры Чемпионата, позволит пребывать зрителям на стадионе, а иностранцам вдобавок обойтись без визы при въезде в Россию. С 30 мая по 3 июля следующего года без визы можно въехать в страну, а с того же дня и до 13 июля – вернуться домой. Первые паспорта несколько юных болельщиков уже получили – их вручил футбольным фанатам сам Малафеев.

Подобная система уже работала на прошлогоднем чемпионате мира, она значительно облегчила визовый вопрос и позволила болельщикам из многих стран мира без больших проблем посетить игры. В преддверии УЕФА-200 Fan ID нужно оформить заявкой до начала матчей на одноименном сайте или в самом Центре выдачи. Похожий центр по выдаче паспортов болельщиков откроется чуть позже в Москве.



Тем временем, "Зенит" выпустил линейку одежды в честь чемпионства 1984 года.

Видео, фото: Piter.TV