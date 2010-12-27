"Зенит" выпустил линейку одежды в честь чемпионства 1984 года

Увидеть и приобрести одежду можно будет на матче петербургского клуба со "Спартаком"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" совместно с брендом уличной одежды Anteater выпустил собственную линейку одежды к юбилею чемпионства 1984 года. Об этом рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых.

Колекция представляет собой футболки, свитеры с высоким воротом и кофты с капюшоном в традиционных цветах клуба. Также можно приобрести футболки с портретами главных тренеров команды образца 1984 года – Павла Садырина и нынешнего – Сергея Семака. Для фанатов подготовили и аксессуары: лыжные шапки с кисточкой, шарфы крупной вязки и поясные сумки.

Дизайнеры взяли за основу советскую спортивную одежду середины 80-х годов и дополнили классические модели современным мешковатым кроем и ретрофутуристичной типографикой.

Увидеть и приобрести вещи из линейки "Зенит-84" x Anteater можно будет в клубном магазине на "Газпром Арене"

Ранее на Piter.TV: в Петербурге показали "Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты фотографии".

Фото: fc-zenit.ru